Ilang Pinoy natuwa sa mas maikling isolation period

MAYNILA — Sinimulan na nitong Lunes ang implementasyon ng mga LGU sa pinaikling isolation at quarantine period para sa general population na may COVID-19, may sintomas, o na-expose sa naturang virus.

Sa bagong guidelines, mula sa 10 araw, 7 araw na ang minimum na bilang ng isolation days para sa mga probable, mild, at asymptomatic na kaso ng COVID-19 kung fully-vaccinated na.



Ikinatuwa ng ilan ang pinaikling isolation at quarantine periods.

"Lalo 'yung mga nagtatrabaho sa private, kasi 'yung iba sa kanila no work no pay, na-lessen 'yung days ng quarantine nila, so puwede na sila i-clear ng LGU," ayon kay Raffy delos Santos, nurse surveillance officer sa Pasig City.

Simula naman sa Martes, mamimigay na ng COVID-19 home care kits o "kalinga kits" ang Department of Health (DOH) sa miyembro ng publikong pinakanangangailangan.

Nasa 1,000 home care kits muna ang ipamamahagi pero susundan ng 22,500 pa sa susunod na rollout.

Panawagan naman ng mga local government units, patuloy sana na makipagtulungan ang mga Pinoy at i-report sa kanila ang mga nagpopositibo sa COVID-19.



—Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News