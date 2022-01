'Di nanloko': Marcos pinaboran ng Comelec sa akusasyong 'panlilinlang' sa COC

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Pinaboran ng Commission on Elections (Comelec) Second Division si presidential frontrunner Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. at ibinasura ang petisyong nais ipawalang bisa ang kaniyang certificate of candidacy (COC) dahil sa umano'y panlilinlang.

Nitong Lunes, ibinaba ng Comelec Second Division, na binubuo nina Commissioners Socorro Inting, Antonio Kho Jr., at Rey Bulay ang hatol na pagbasura sa petisyong isinampa ng ilang civil society leaders.

Ayon kay Inting, ang ponente o nagsulat ng desisyon, dapat nga sana ay ibabasura na nila agad ang kaso dahil sa isyu sa teknikalidad dahil pinaghalo umano nito ang mga grounds para sa disqualification at pagkansela sa COC, na labag sa mga regulasyon ng Comelec.

Gayunpaman, pinili ng Second Division na ituloy ang paghimay sa merito ng kaso.

Kinatigan ng Second Division ang argumento ng petitioners na "material" o mahalaga ang 2 kinukuwestiyong bahagi ng COC ni Marcos dahil may kinalaman ito sa kanyang eligibility o kalipikasyon.

Pero para sa dibisyon, walang "panlilinlang" si Marcos sa COC.

"To the best of respondent's knowledge, what with decades of public service tucked under his belt, he honestly thought or believed that he has never been disqualified from holding public office. Thus, there is manifestingly no intention on the part of respondent to deceive the electorate as to his qualifications for public office," ani Inting.

Hihilingin naman ng petitioners sa Comelec en banc na baliktarin ang resolusyon ng 2nd Division. May 5 araw sila para maghain ng motion for reconsideration.

Nagpasalamat naman ang kampo ni Marcos sa Comelec.

"Kami ay natutuwa... Lagi naman namin sinasabi na kami ay kampante at kumpiyansa sa aming legal arguments presented and filed before the Comelec," ani Marcos spokesman Vic Rodriguez.

Sa ngayon, 4 na kaso pa ang nakabinbin sa Comelec laban sa kandidatura ni Marcos, ang 3 dito ay pinagsama-sama at nakatakdang desisyunan ng Comelec First Division.

—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News