Pagtaas ng lebel ng tubig-ilog sa Cagayan de Oro minomonitor

Inoobserbahan ng ilang mga awtoridad ang pagtaas ng lebel ng tubig sa Cagayan de Oro river ngayong Sabado. Handout

Minomonitor ng mga awtoridad at mga residente ang biglang pagtaas ng lebel ng tubig sa Cagayan River sa Cagayan de Oro Sabado ng gabi.

Ang ibang residente naghanda na sa paglikas, lalo na ang mga naninirahan malapit sa ilog.

Nagmonitor din ang local government unit, maging ang ibang ahensya ng gobyerno.

Nakaranas ng moderate to heavy rains ang Cagayan de Oro at Bukidnon nitong mga nakalipas na araw, at nagkataong high tide din.

Mula sa headwaters ng Bukidon ang pinagmulan ng tubig sa Cagayan River.

Nakaranas na ng matinding pagbaha ang Cagayan de Oro sa panahon ng Bagyong Yolanda at Bagyong Sendong. — Ulat ni PJ dela Peña

