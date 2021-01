Pag-imbestiga sa ilang kaso ibinigay ng PACC sa anti-corruption task force

MAYNILA — Ibibigay na ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) sa task force kontra korapsyon ang paghawak sa ilang mga kaso, partikular sa umano'y katiwalian ng ilang kongresista kaugnay sa pondo ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Sa isang event sa Rizal Park ngayong Linggo, sinabi ni PACC Commissioner Greco Belgica na itu-turn over na ang mga kaso sa task force dahil hindi umano sakop ng kaniyang komisyon ang pag-imbestiga sa mga nasa legislative branch.

Binuo noong Oktubre ang naturang task force, na pinamumunuan ng Department of Justice.

Gayunpaman, ani Belgica, itutuloy pa rin ng PACC ang imbestigasyon sa iba't ibang kaso at kung may lalabas na pangalan ng mambabatas ay ie-endorso ito sa tamang ahensiya.

Dumalo si PACC Commissioner Greco Belgica sa programa ng Kiwanis International sa Rizal Park. Lahat aniya ng kaso ng korapsyon na dawit ang mga mambabatas ay iturnover na sa Task Force Against Corruption. pic.twitter.com/4sRC9LwCoc — Jekki Pascual (@jekkipascual) January 17, 2021

Posible rin umanong madagdagan ang mga pangalan ng maaaring sangkot sa katiwalian.

"Depende po sa report, anyone can report in our office," ani Belgica.

Aniya, maraming tao ang tumatawag pa rin sa kanilang hotline upang magsumbong ukol sa korapsyon.

"Kung 'yon ang sinabi, 'yon ang iva-validate namin. Pero hindi naman dahil sinabi 'yon, totoo na 'yon. Kaya mahalaga na ma-imbestigahan. Kaya ibibigay ito sa task force at ultimately sa Ombudsman," aniya.

Noong nakaraang taon, ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalan ng ilang kongresistang nasa listahan ng PACC, na maaari umanong sangkot sa katiwalian kaugnay sa infrastructure projects sa kani-kanilang mga nasasakupan, bagaman sinabi niyang wala pang matibay na ebidensya laban sa mga ito.

Itinanggi ng karamihan sa mga kongresistang pinangalanan ang mga paratang.

