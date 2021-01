China magbibigay ng 500,000 dose ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas

Magbibigay ang China ng donasyong 500,000 dose ng bakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas.

Ito ang kinumpirma ni Chinese Foreign Minister Wang Yi nang makipagpulong siya kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Sabado.

Pagtupad umano ito sa ipinangako ni Chinese President Xi Jinping.

Pero hindi nabanggit kung ano ang ibinigay na brand ng bakuna mula China.

Ayon kay Ivy Banzon-Abalos, executive director ng Office of Strategic Communication and Research ng Department of Foreign Affairs, ang donor ang magpapasya kung saan kompanya magmumula ang bakuna.

Si vaccine czar Carlito Galvez din daw ang makakaalam ng detalye at timetable pagdating sa ipinangakong bakuna.

Ayon sa Chinese state media na Xinhua, tiniyak ni Minister Wang na patuloy na tutulong ang China sa Pilipinas na labanan ang virus, bilang mabuti umanong kaibigan.

Nauna nang sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian na maaaring dumating sa Pilipinas sa susunod na buwan ang mga bakunang gawa ng Sinovac.

Samantala, sa ulat ng Xinhua, tiniyak ni Wang kay Pangulong Duterte na suportado ng China ang Pilipinas pagdating sa pangangalaga ng soberanya, mga karapatan at interes ng bansa.

Hindi sinabi kung nabangit ang naipanalong kaso ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea, na iginiit noon ni Duterte na dapat masunod.

Isang kasunduan din ang pinirmahan para sa P3.72 bilyong halaga ng grant mula China para sa mga proyektong pangkabuhayan, impraestruktura, at iba pang mapagkakasunduan ng 2 bansa.

Itinalaga rin ang Manila branch ng Bank of China na maging clearing bank ng Chinese currency na renminbi sa Pilipinas.

-- Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News