Bishop Pabillo sa mga deboto: Labanan ang pang-aabuso sa mga bata

Pinangunahan ni Manila Archdiocese Administrator Bishop Broderick Pabillo ang misa sa Santo Niño de Tondo Parish ngayong Enero 17, 2021 para sa Pista ng Santo Niño. Screengrab

MAYNILA — Hinimok ngayong Linggo ni Bishop Broderick Pabillo, apostolic administrator ng Archdiocese of Manila, ang mga mananampalataya na labanan ang lumalalang problema ng pang-aabuso sa mga bata sa bansa.

Sa misa para sa Pista ng Santo Niño sa Santo Niño de Tondo Parish, sinabi ni Pabillo na dapat maging mapagmatiyag ang mga deboto kaugnay sa mga insidente ng pananamantala sa mga bata.

"Sa ating bansa, maraming mga bata ay biktima ng violence, ng human trafficking, ng sexual abuse, ng cybersex," ani Pabillo.

"We should all be vigilant to prevent this... Kung talagang tayo ay mga deboto ng Santo Niño, dapat nagkakaisa tayo na labanan ang pagsasamantala sa mga bata," dagdag niya.

Nabanggit din ni Pabillo na ang pang-aabuso sa bata ay isa ring problema ng Simbahang Katolika, na tinutugnan na ng institusyon.

"Pati nga sa simbahan, nangyayari ang panga-abuso sa mga bata. Kaya malaking iskandalo ang pedophilia sa simbahan. At ito'y lubha nating pinagsisihan, na nagpabaya tayo, at binabago," anang obispo.

Pero mas marami umanong insidente ng sexual abuse sa mga bata sa mga pamilya, "lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya na nakakulong ang lahat sa mga bahay."

Dahil sa COVID-19 pandemic, hindi gaanong siksikan ngayong Linggo ang mga deboto sa kalsada malapit sa Santo Niño de Tondo Parish, hindi gaya ng mga nakaraang taon.

Mahigpit na nagpatupad ng health protocol sa lugar, tulad ng pagkakaroon ng contact tracing form.

Nasa 300 deboto lang ang pinayagang pumasok sa loob ng simbahan. Karamihan naman ng nakilahok sa misa sa labas ay nakatayo sa mga marker.

Ganoon din ang situwasyon sa Sto. Niño de Pandacan Parish.

Inilabas sa Pandacan at Tondo ang imahen ng Santo Niño para matanaw ng mga deboto sa labas ng mga simbahan.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News