13 miyembro ng Abu Sayyaf sumuko sa militar sa Sulu

MAYNILA - Sumuko ang 13 miyembro ng Abu Sayyaf sa militar sa bayan ng Talipao, Sulu nitong Sabado.

Isa sa mga sumuko ay si alyas Arlyn, 27, pinsan ng kilalang bomber na si Mundi Sawadjaan, ayon sa pahayag ng Joint Task Force Sulu nitong Linggo.

Si Sawadjaan ang itinuturong mastermind sa dalawang pagsabog sa Jolo, Sulu noong Agosto 2020.

Sumuko ang asawa ni Arlyn, isa ring dating miyembro ng Abu Sayyaf, noong nakaraang taon, ayon sa JTF Sulu.

Dagdag nito, ang mga sumukong terorista ay dating nasa ilalim ng pamamahala nina Radullan Sahiron, Hatib Sawadjaan Group at Kidnap for Ransom Group na kumikilos sa mga bayan ng Patikul, Talipao, Maimbung, Indanan at iba pang lugar sa Sulu.

Isinuko ng mga terorista ang 6 na baril, kabilang ang 3 Garrand rifle, isang M16 rifle, isang grenade launcher at isang M2 carbine.

Sasailalim ang mga dating miyembro ng Abu Sayyaf sa Returnees Localized Social Integration Program ng gobyerno.

