Iginiit ng Philippine National Police na hindi nila hinarang ang ilang transport group na mula sa Bulacan at Cavite na lalahok sana sa transport caravan nitong Martes.

Ayon kay PNP PIO acting chief Col. Jean Fajardo, walang maipakitang kaukulang dokumento tulad ng special permit para makalabas sa kanilng ruta ang ilang jeepney driver habang ang iba walang maipakitang OR/CR nang hingan ng mga tauhan ng LTO sa ilang random inspection.

"Hindi po sila hinarang ma'am, katulad ng sinabi ko, this is normal deployment ng PNP yung random checkpoints, mga police visibility, it so happened na dumaan po sila doon sa area na may mga karatula so hinanapan sila ng mga papeles ng LTO since wala silang maipalitang special permit," ani Fajardo.

"Noong dumaan sila sa checkpoint ay hiningan sila ng papeles ay sinabi po nila na magpo-produce po sila so pansamantala ay hinold po sila pero until now po ay wala pa sila naipapakita dokumento," dagdag niya.

Hindi na aniya tumuloy pa ang mga nasitang jeepney driver para hindi na ma-ticketan pa.

Wala namang namonitor na untoward incident ang PNP.

Tiniyak naman ni Fajardo na maximum tolerance ang ipatutupad ng buong hanay ng PNP.

Tinatayang nasa 5,000 pulis at 175 mobile ang idineploy ng PNP sa mga lugar na dadaanan ng kilos protesta, para umalalay sa mga commuter na maapektuhan.