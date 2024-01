Mga pasahero ng barko inabisuhan na mag-iba ng ruta dahil sa sama ng panahon

MAYNILA — Nag-abiso ang Philippine Ports Authority (PPA) sa mga pasahero ng barko nitong Martes na gumamit muna ng ibang ruta kasunod ng naantalang mga biyahe dahil sa sama ng panahon.



Bunsod ng sama ng panahon dahil sa amihan, nagbawas ng biyahe ang mga barko sa rutang Matnog, Sorsogon – Allen, Northern Samar mula noong Linggo hanggang nitong Martes.



Ang 13 RoRo vessel sa nasabing ruta ay nakapagtala lamang ng 25 biyahe kada araw mula sa normal na 30.



Para makaiwas sa abala, pinapayuhan ng PPA ang mga biyahero na gamitin ang ibang ruta gaya ng:

Pio Duran, Albay - Masbate City

Pilar, Sorsogon - Masbate City

Pilar, Sorsogon - Mobo Port, Masbate

Masbate City – Cebu

Mobo Port, Masbate – Cebu

Mintac Port, Cataingan, Masbate - Pulambato Port, Bogo, Cebu

Mintac Port, Cataingan, Masbate – Cebu

Kanselado din ang mga pampasaherong barko na may 250 GRT pababa sa Bicol na may rutang Baseport Legazpi patungong Rapu-Rapu, Albay (vice-versa) ngayong araw.



Suspendido rin ang biyahe ng pampasaherong Supercat St Sariel/ St Sealthiel/ St Braquiel na may rutang mula Ormoc patungong Cebu ngayong araw, dulot ng malalakas na alon.



"Muling pinapaalalahan ng PPA ang mga biyahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga shipping line para sa karagdagang detalye ng kanilang biyahe," ayon sa ahensya.