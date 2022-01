MAYNILA - Nakakulong ngayon sa Quezon City Police District Station 10 ang isang pulis ng Quezon City dahil sa reklamong panggagahasa umano sa isang 17 anyos Sabado ng gabi.

Ayon kay Police Lt.Col. Alex DJ Alberto, Station Commander ng PS 10, kinilala ang suspek na si Police Chief Master Sergeant Galahad Altarejos, na kasalukuyang nakatalaga sa Crime Laboratory Office ng Quezon City Police.

Base sa ulat ng QCPD, sinamahan ni Altarejos ang biktima at ang kanyang tiyahin sa kanilang bahay bandang 10 p.m. Sabado ng gabi.

Paliwanag ng tiyahin, matagal na umano nilang kilala ang nasabing pulis.

"Habang naglalakad kami pauwi ng bahay nagconvoy siya ng motor niya kasi nga daw po may dala ako pera para daw po iwas disgrasya," aniya.

Pagdating sa kanilang bahay, umakyat na umano ang tiyahin ng biktima at nakatulog na sa sobrang antok.

Naiwan umano sa baba ang dalagita at ang suspek. Ayon sa report, pinaalis ng biktima ang suspek dahil matutulog na sana siya. Ngunit tumanggi umanong umalis ang ang suspek at hinila ito papasok sa loob ng kaniyang silid.

"Ang pamangkin ko na lalaki na 22 years old pag-akyat ko umalis din pala at pumunta sa kaniyng girlfriend at iniwan niya 'yung pamangkin ko na babae at 'yung SOCO... nagkuwentuhan sila pinapauwi na daw niya kasi inaantok na siya bigla siyang hinila papunta sa kwarto niya," kuwento pa ng tiyahin ng biktima.

Dito nakarinig umano ng kalabog ang tiyahin at agad bumaba. Dito na niya nakita ang kaniyang pamangkin na nakahubad at nakatalukbong ng kumot.

"Nagulat ako na biglang nagkalabog sa baba at biglang parang nagtadyak sa pinto na tumama bumaba ako...tinulak ko diretso ang kuwarto binuksan ko kuwarto ng pamangkin ko doon ko nakita po nakahubad pamangkin ko...Umiiyak siya nagtatakip ng kumot. Sabi ko ano nangyari, sabi ayun, 'yun po siya ate o, nagtago po kasi ang pulis sa gilid ng cabinet sa kuwarto para 'di ko siya makita," dagdag pa niya.

Agad tumawag ng pulis ang tiyahin at nadakip ang inirereklamong suspek matapos positibong kinilala ng biktima si Altarejos na gumahasa umano sa kanya.

Ayon pa sa tiyahin ng biktima, sa una ay nahirapan siyang ipasailalim sa medico-legal ang kaniyang pamangkin dahil sa trabaho ng suspek.

"Kanina po kasi kami nagpunta ng crime lab at sa Crame so hindi kami tinanggap hindi tinanggap ang ano ng investigator dahil nga po isa siyang SOCO police so baka daw mag-conflict at saka 'di sabihin biased at nagpunta kami NBI na doon sana siya i-medical, hindi kami tinanggap dahil may protocol sila," aniya.

Bilang guardian ng biktima desidido umano siya na tuluyang kasuhan ang pulis. Tumangi naman magbigay ng panayam ang suspek.

Ayon sa QCPD, and suspek ay haharap sa kasong rape at paglabag sa of Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Isasalang bukas sa inquest proceedings suspek na kasalukuyang nakadetine sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD.

Pinuri ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang QCPD sa mabilisang pagdakip sa suspek.

"I condemn this kind of crime and this has no place in our City. Nonetheless, I believe that this is an isolated case and such does not define the entire organization," ani Belmonte sa isang pahayag.

Samantala, nagpasalamat rin sa QCPD si National Capital Region Police Office (NCRPO) Regional Director Police MGen. Vicente Danao Jr. para sa kanilang agarang pagresponde na humantong sa agarang pagkakaaresto sa suspek.

"Walang puwang sa aming organisasyon ang ganitong klaseng pulis. Sisiguraduhin nating pananagutan niya ang kanyang ginawang krimen," ani Danao.