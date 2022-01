Lolang OFW mula Macau, nakasama na ng pamilya sa PH

MACAU SAR – Muling nakapiling ng isang lolang OFW mula sa Macau SAR ang kanyang pamilya sa Pilipinas noong January 7, 2022 sa tulong na rin ng Philippine Consulate General ng Macau SAR.

Ayon pa sa Konsulado, isang dekada na ang nakalipas mula nang magtrabaho sa Macau si Lola Gloria Apolinar, isang septuagenarian at noong nakaraang taon ay na-stroke ang elderly OFW. Isang kamag-anak sa Macau ang nag-alaga sa kanya.

(left) Si Lola Gloria Apolinar habang nasa Macau International airport | (right) Si Lola Gloria habang nasa hotel qurantine

Ayon pa sa Konsulado, dahil sa hindi magandang kondisyong pangkalusugan at dahil na rin sa kanyang edad, hindi na rin naibigay ni Lola Gloria ang impormasyon patungkol sa kanyang pamilya sa Pilipinas.

Ibinigay ng Caritas Macau ang pang-araw-araw na pangangailangan at pag-aalaga para kay Lola Gloria habang ang Assistance-to-Nationals ng Konsulado sa pamamagitan ni Officer Elaiza Dela Cruz ay nakikipag-ugnayan naman sa Macau Immigration at Macau Social Welfare Bureau.

At noon ngang December 16, 2021, napasama na si Lola Gloria sa 191 Filipinos na natulungan ng Konsulado na na-repatriate mula Macau. Isang Pinay repatriate na nagngangalang Jennyca na kasabay ni Lola sa flight ang nagmagandang loob na mag-alaga kay Lola sa biyahe at sinamahan pa niya ang elderly hanggang sa quarantine sa Subic.

Naging malaki rin ang bahagi ng POLO-OWWA Macau sa matagumpay na repatriation ni Lola Gloria na siyang nakipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Region 3 para sa accommodation ni Lola pagdating sa Pilipinas. Maingat ding ibinigay ng OWWA Region 3 sa pakikipagtulungan ng DFA Consular Office sa Pampanga ang mga pangunahing pangangailangan ni Lola habang pinaghahanap ang kamag-anak ng elderly.

Ayon pa sa Konsulado, dahil na rin sa pagsisikap ng OWWA Region 1, DFA Consular Office sa San Fernando, La Union at sa tulong ng local media, natunton sa wakas ang mga kamag-anak ni Lola Gloria sa Bauang, La Union.

Si Lola Gloria Apolinar kasama ang kanyang pamilya sa sa Bauang, La Union

Nagbigay pugay si Philippine Consul General Porfirio M. Mayo Jr. sa team effort na naging sanhi para muling makapiling ni Lola Gloria ang kanyang mga kapamilya:

“I laud ATN Officer Dela Cruz, our partners at POLO-OWWA Macau, OWWA Regions I and III, Caritas Macau, our volunteer Ms. Jennyca, our Consular Offices in Pampanga and San Fernando, La Union, the local media, and the other individuals whose invaluable help brought Lola Gloria back to her family.”

Source: PH Consulate General in Macau SAR