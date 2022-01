Ini-lockdown ang health center ng Barangay Old Balara matapos i-quarantine ang 11 ng kanilang mga tauhan. ABS-CBN News.

MAYNILA - Naka-lockdown ang health center ng Barangay Old Balara matapos i-quarantine ang 11 ng kanilang mga tauhan.

Lima sa health officers ang may COVID-19 habang 6 ay mga close contact kaya humahalili muna rito ang ilang fire volunteer.

"May support group gaganap muna in behalf of our health team fire and rescue na may idea doon sa protocols sa pagdala ng pasyente kasi nakikita naman nila," anang barangay Old Balara chairman Allan Franza.

Marami ring opisyal ng Barangay Pasong Tamo ang nagpositibo sa COVID-19.

Dahil dito, aabot sa 31 ang hindi nakapag-duty.

Dahil dito, sa mga pulis muna nakaatas ang pagbabantay sa checkpoint para masita ang mga papasok sa lugar na hidni bakunado.

Nag-iingat naman ang mga barangay health office sa Barangay Batasan Hills para hindi na kumalat ang virus.

Sa Maynila, marami na rin ang barangay officers na nagkakasakit.

Ayon kay Manila Barangay Bureau Chief Romeo Bagay, bahagyang nagkaka-delay sa labas ng resulta ng swab test ng barangay.

Pero nasasalo naman ang mga nagkakasakit na health officers ng mga kagawad kaya naitutuloy ang trabaho.

"'Yung BHERT (Barangay Health Emergency Response Team) noong na train nashe-share naman sa buong council. kung may tamaan ng sakit may kapalit may hahalili doon sa nagka COVID," ani Bagay.

Sa ibang lungsod, naka-work from home ang mga COVID-19 positive na walang sintomas dahil sa kakulangan ng BHERT officials.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

