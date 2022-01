Pinilahan ang swab testing site ng Rizal Memorial Coliseum sa Maynila noong Enero 4, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Sunod-sunod ang record-high na COVID-19 cases sa bansa na tumungtong sa lagpas 30,000 noong nakaraang linggo.

Pero sa kabila ng patuloy na pag-akyat ng mga numero, bumaba naman ang growth rate o ang bilis ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Sa Metro Manila sumadsad sa 2 porsiyento ang daily growth rate na malaki ang ibinaba mula sa 6 porsiyento noong Disyembre. Ganito rin ang pattern sa Cavite, Rizal at Bulacan.

Ayon sa mga analyst, maaaring ibig sabihin nito ay posibleng naabot na ang peak ng mga kaso sa bansa at kung ito nga ang sitwasyon ay asahan na ang pagbaba ng mga kaso ngayong linggo.

“Mukhang baka pababa na, baka nagpi-peak na. Malalaman naman natin ito within the next few days kung bumababa talaga siya – kasi yesterday nasa 18,000 – kung bumababa siya sa 17,16,15 eh ‘di alam natin na a-achieve naman pala ‘yung peak," ani Guido David ng OCTA Research Group.

At pangalawa, posibleng sobrang dami na ng mga bagong kaso sa Metro Manila at hindi na sumasapat ang isinasagawang test.

“Isipin mo nagpupuno ka ng balde and ‘yung balde napupuno na. Bumabagal po talaga ‘yung pag-increase ng tubig doon sa balde kasi ito lang kaya mong sukatin," ani Carlo Lorenzo, isang Public Health and Epidemiology consultant.

“Parang eroplano, ‘pag nakita natin lumilipad, nakita natin pataas nang pataas. ‘Pag lagpas niya sa ulap, hindi na natin nakikita kung nasaan na siya. Hindi na natin alam kung gaano siya kataas. So, ang nakikita lang natin, hanggang ulan lang," ayon naman kay David.

Dahil dito, hamon sa pamahalaan na dagdagan pa ang testing lalo pa't halos 50 porsiyento ang mga nagpopositibo sa mga tine-test na malayo sa World Health Organization benchmark na 5 porsiyento.

“We support free mass testing and let’s… the Department of Health or some experts doesn’t support it because ang intindi po nila sa free mass testing is test all, gastos, i-test ‘yung ganito karaming numbers. That’s not the point of mass testing. The point of mass testing is testing the vulnerable," ani Lorenzo.

May mga lugar na rin gaya ng Cebu at Tacloban na nakapagtala ng record-high COVID-19 cases.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

Watch more on iWantTFC