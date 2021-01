Virtual contest, exhibit binuksan para sa paggunita sa pista ng Sto. Niño sa Pampanga

Para malimitahan ang mga taong pupunta sa exhibit sa simbahan, ginawa na rin itong online. Larawan mula sa Sto. Niño Chapel - Paguiruan District



Nag-bihis Sto.Niño ang ilang bata sa bayan ng Floridablanca sa Pampanga bilang bahagi ng selebrasyon ng kapistahan ng patron sa gitna ng pandemlyang dulot ng COVID-19.

Ang mga bata ay kalahok sa “Dress like the Prince” virtual contest kung saan bukod sa criteria na cuteness, creativity at costume, dapat ay may pagkakahawig din sa patron nilang si Señor Sto. Niño de Paquiruan ang kasali sa contest.

Mananalo ng cash prizes ang mga mananalo at may special award at cash din ang may pinakamaraming hearts sa social media.

Ang pista ng Sto. Niño ay ipinagdiriwang tuwing ikatlong Linggo ng buwan ng Enero kung saan ipinagbubunyi ang Banal na Anak na Hesus.

Pero dahil sa pandemya, iba ang selebrasyon ng Sto. Niño ngayong taon sa Floridablanca.

Sa Sto. Niño Chapel sa Paguriuan, itinuloy pa rin ang 9-day novena mass, pero online.

Sa halip na prusisyon, iikot na lang ang patron sa buong barangay para maiwasan ang mass gathering.

May exhibit din ng iba't-ibang imahe ng Sto Niño.

Pero dahil limitado lang ang makakapunta, nai-upload sa social media ang mga larawan para makita ng iba ang mga imahe ng Sto. Niño de Rosa Mystica, Sto. Niño Ari ning Sikluban (King of the Universe), Sto. Niño Del Mundo, Sto. Niño de Katutubo, Sto. Niño de Aranzazu, Niño Jesus Y San Juan, Niño Jesus del Vaticano, Niño Jesus de Belen, Sto. Niño de Praga, Sto. Niño Rey, Sto. Niño de Pandacan, Sto. Niño de Cebu, Sto. Niño del Espiritu Santo at marami pang iba.

Ayon sa organizer, ang iba't ibang mukha ng Sto Niño ay simbolo ng kabanalan at kabutihan ng batang Hesus.

Iba man ang paraan ng pagdiriwang ngayong taon, nais pa ring ipaabot ng simbahan na tularan ang mga katangian ng Sto Niño, ang batang musmos, na marangal at dalisay sa isip, sa puso at sa gawa kahit pa may pandemya.