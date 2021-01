Patient zero ng UK COVID-19 variant sa PH, naghihintay ng medical clearance

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naghihintay na lang ng medical clearance ang unang naitalang kaso ng bagong coronavirus disease (COVID-19) variant sa Pilipinas, ayon sa alkalde ng Quezon City na si Joy Belmonte.

Ani Belmonte, asymptomatic o wala nang pinapakitang sintomas ang 29 anyos na lalaking galing United Arab Emirates.

Nananatili ang pasyente sa isolation facility sa Quezon City at naghihintay ng medical clearance.

“Asymptomatic po siya, wala na po siyang mga sintomas, at hinihintay po natin na itapos ang kaniyang antibiotics and madeklara ng doktor na he is well. He is actually OK. Hindi na siya kinailangang ilipat sa ospital,” ani Belmonte sa public press briefing.

Sa 8 taga-Quezon City na nakasama ng pasyente at kaniyang girlfriend sa flight mula Dubai, pito ang nakausap na ng lokal na pamahalaan. Isa ang hindi pa rin macontact.

"Isa lang po ang nawawala kasi mali po ang contact details na inilagay po niya, so hindi po namin siya ma-contact," ani Belmonte.

Kinailangang i-reswab ang mga close contact bagama’t nagnegatibo sa unang swab test.

Ang second generation contacts, o ‘yung nakasalamuha ng mga close contact naman, isinailalim din sa 14-day quarantine.

Umaabot na ngayon sa 143 na indibidwal ang na-contact trace ng gobyerno.

“They were advised to quarantine. Mino-monitor na rin sila ng mga barangay. Naidentify na natin lahat ng kanilang close contacts,” ani Dr. Rolly Cruz, head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit

Bilang paghihigpit, kailangan ngayon ng Quezon City ang lahat ng uuwi rito galing ibang bansa na sumailalim sa 14-day quarantine kahit pa magnegatibo sila sa RT-PCR test. — Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News.