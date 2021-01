Mas kaunting contact tracers nakikitang hamon sa pagpasok ng COVID UK variant

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - May ilan umanong hamon na nakikita sa pagpapatupad ng mas mahigpit na contact tracing sa bansa, ayon sa Department of the Interior and Local Government.

Ito ay sa gitna ng pagtala ng unang kaso ng mas nakakahawang variant ng coronavirus disease (COVID-19) sa Pilipinas.

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, aabot lang sa ngayon sa 15,000 ang kayang i-hire ulit ng ahensiya sa 6 na buwan dahil sa limitadong pondo.

Nasa P1.9 milyon lang ang pondo ngayon ng mga contact tracer.

"Much as we would like to continue the services of all the 50,000 CTs hired in 2020, we need to have a more rational number of CTs and work within the available budget allotted to the Department. Hence, only 15,000 CTs will be re-hired under a six-month contract in the meantime while we wait for the release of additional funds,” ani Malaya sa isang pahayag na inilabas ngayong Sabado.

Hangad ng Quezon City local government, sa pamumuno ni Mayor Joy Belmonte, na ma-renew ang contact tracer sa kinasasakupan nila.

"I’m hoping and praying na nag-apela na rin kasi ako sa DILG na kahit hindi marenew lahat po ng mga contact tracers na in-assign nila sa amin, ang iba po sana marenew pa rin,” ani Belmonte.

Makakatanggap ng pinakamaraming contact tracers mula sa DILG ang Metro Manila, Central Luzon, at Central Visayas dahil sa bilang ng mga active cases dito.

Giit naman ng contact tracing czar na si Benjamin Magalong, dapat paigtingin ng mga LGU ang kanilang contact tracing dahil sa pagpasok ng bagong UK COVID-19 variant.

"Kailangan gumalaw ng husto ang mga local government. They should not simply rely on the Department of Health, the PNP, dapat local government should take the lead talaga sa contact tracing,” ani Magalong, na tumatayong alkalde ng Baguio City.

Una nang iniutos ng pandemic task force ang pagpapalawak ng contact tracing para maisama pati ang ika-3 generation contacts ng mga positibo sa UK variant ng COVID-19.

Sa resolusyon, nakasaaad na dapat i-quarantine sa pasilidad ang lahat ng matutukoy na close contact. — Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News