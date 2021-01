'Emergency, essential travelers bigyang-konsiderasyon sa PH travel restrictions'

Nakapila sa coounter ng Ninoy Aquino International Airport ang ilang pasaherong may suot na face mask at face shield, Enero 14, 2021. Eloisa Lopez, Reuters

Mula sa Canada, nais umuwi ni Julie Calderon sa Pilipinas kasama ang kaniyang pamilya sa lalong madaling panahon dahil malubha ang sakit ng kaniyang lola.

"I've been telling my grandma, 'Wait for us, just hold on until we get there,' because we really wanna be there for her,” ani Calderon.

Natural-born Filipino si Calderon pero dahil Canadian citizen na siya at nasa listahan ang Canada sa mga bansang may kaso ng COVID-19 variant, kabilang siya sa mga hindi makakapasok ng bansa kahit nabakunahan na siya kontra sa sakit.

Apela niya, sana payagan ng gobyerno ang mga tulad nilang kailangang umuwi sa Pilipinas dahil sa emergency.

"We’ve already considered the quarantine back and forth in both countries when we come back but if the travel ban will be like this for a long time, like we can't be there for her," ani Calderon.

Pinalawig hanggang Enero 31 ang travel restriction sa mga biyaherong galing o dumaan sa 35 bansang may kaso ng COVID-19 variant.

Hindi papasukin sa bansa ang mga foreign traveler gaya ni Calderon. Samantalang dadaan sa test at 14 araw na quarantine ang mga Pinoy. Ilang flights ang nakansela dahil sa travel restrictions.

Ang critical care nurse na si Roberto Sacro, dapat babalik sa Amerika pero apektado rin siya ng ban.

"Hopefully i-prioritize nila iyon mga health care workers na gustong mag travel kasi sick people need those health care workers to take care of them so hopefully they can prioritize," ani Sacro.

Namomroblema naman ang estudyanteng si Patrick Carasi dahil nananatilig sarado ang border ng Australia.

Nakatakda sana siyang lumipad doon para mag-aral sa Pebrero.

"May balak po ang Australian government na magpapasok ng 1,000 international students every week po starting January so talagang ni-rush po namin pero naudlot po kasi nag-outbreak po ulit sa Sydney," ani Carasi.

Nauunawaan naman nila na nag-iingat lang ang gobyerno, pero hiling nilang mabigyan ng konsiderasyon ang mga essential at emergency travellers. — Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News