Pulis na nagpaputok ng baril sa bar sa QC sinibak sa pwesto

MAYNILA — Napirmahan at naisilbi na ng Philippine National Police (PNP) ang dismissal order laban sa pulis na nagpaputok ng baril sa isang bar sa Quezon City.



Ayon kay PNP chief Gen. Benjamin Acorda, Jr., naisilbi na kay Lt. Col. Mark Julio Abong ang dismissal order noon pang Disyembre 18.

Ipinatupad aniya ito matapos ibasura ng Department of the Interior and Local Government at NAPOLCOM ang apela ni Abong kaugnay sa “hit and run” incident na kinasangkutan niya noong isang taon, na nagresulta sa pagkasawi ng binangga nitong tricycle driver at ikinasugat ng pasahero nito na tinangka pang i-cover up.



Iginiit din ni Acorda na walang makukuhang benepisyo ang sino mang pulis na nasibak sa serbisyo.

"Well as of this date nai-serve na sa kanya yung dismissal order. I already signed the dismissal order... The decision is executory, meaning while he may render his appeal or submit his appeal, the decision should stand," ani Acorda.



Matatandaan na kinansela rin ng PNP-FEO ang LTOPF at registration ng 3 mga baril ni Abong na pawang expired na ang mga lisensya.