ALAMINOS, Laguna — Higit 30 oras nang nasusunog ang isang oil mill sa Barangay San Benito, Alaminos, Laguna na nagsimula pasado alas-2 ng madaling araw nitong Linggo.

Ayon kay Reymond Bondocoy, security guard ng naturang oil mill, tatlong beses na nawalan ng kuryente ang kanilang warehouse bago nangyari ang sunog.

“Pagbalik po ng kuryente, bigla pong nag-spark ‘yung loob ng bodega. ‘Yun na po ‘yung pinag-umpisa ng sunog. Sinubukan pa po naming apulahin pero hindi na po namin kinaya ng mga trabahador,” sabi ni Bondocoy.

Agad itinaas sa ikatlong alarma ang sunog na tumupok sa dalawang bodega na naglalaman ng mga kopra, na ginagamit na pangunahing materyales para sa produktong langis.

“Medyo mahirap kasi ito po ay oil at saka ‘yung volume ng nasusunog ay medyo may kalakihan po. Nasa 2,300 tons ang laman as per info nung nandito sa area,” ayon kay FCInsp. Adrian Dela Cruz, Fire Marshal ng San Pablo Fire Station.

Pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil naglilingas ang mga nasusunog na kopra kaya kinakailangan pa itong hakutin palabas ng mga bumbero.

“Ito po ay combustible at itong katas nito ay naglilingas po. Ang ginagawa po namin nilalabas po namin unti-unti ang kanilang mga stock na kopra,” sabi ni Dela Cruz.

“Kasama sa aming ginagamit ‘yung tinatawag na AFFF, aqueous film forming foam. Hinahalo namin sa aming fire truck para po maapula pero sa laki ng volume ng ating stock, hindi po siya basta-basta naaagapan po,” dagdag niya.

Bandang alas-5 ng umaga nang kumalat ang apoy malapit sa tatlong tangke na imbakan ng mga langis.

Dahil dito, naglikas ng mga gamit ang mga gwardya ng Bureau of Internal Revenue (BIR)-District Office ng San Pablo City na katabi ng nasusunog na oil mill.

“Bigla ulit siyang sumiklab, e ‘yun pong tangke kinapitan na ng apoy. Baka maya-maya kung anong mangyari, maigi na po ‘yung secure ‘yung aming establishment na binabantayan,” ayon kay Enrico Santos, security guard ng BIR.

Sinabi naman ng BFP na inuna nilang i-confine ang sunog upang hindi madamay ang mga katabing gusali.

“Meron naman pong mga fire truck na naka-standby. Ito po ay confined naman. Napapaligiran po ito ng firewall,” sabi ni Dela Cruz.

Bandang alas-10 ng umaga inaapula pa rin ng mga bumbero ang nasusunog na oil mill. Iniimbestigahan na rin nila ang pinagmulan ng apoy.

Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente.