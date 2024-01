MANILA — Ikinababahala ni Philippine National Police (PNP) chief Benjamin Acorda, Jr. ang pagkawala ng ilang case folder ng mga pulis sa NCRPO na may kinakaharap na kaso.

Ayon kay Acorda, posibleng hindi lang sa NCRPO may nawawalang case folder kaya ipinapabusisi na niya itong maigi sa mga regional directors.

"Alarming 'yun. I'm encouraging all other region to review and check on their systems and records kung mayroong similar incidents," ani Acorda.

Babala pa ng opisyal, mananagot ang mga personnel na nagtatago at nagpapabaya sa case forlder ng mga pulis na may kaso.

"If there are evidence that somehow state that there are negligence on the part of this record holders, 'yung supposedly mag-iingat ng mga records definitely there will be sanctions that can be imposed sa kanila," aniya.

Matatandaan na noong Biyernes, isiniwalat ni NCRPO firector Maj. Gen. Jose Melencio Nartatez ang pagkakatuklas nya na may ilang nawawalang mga case folder ng pulis sa NCRPO na may kinakaharap na kaso habang pineke rin aniya umano ang kanyang pirma.

