MAYNILA — Hindi bababa sa 30 sasakyan ang nahuli at pinagmulta ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa EDSA Busway sa Makati ngayong Lunes.

Pasado alas-6 ng umaga nang pumuwesto sa southbound lane ng EDSA Magallanes ang mga awtoridad.

Karamihan sa mga natiketan ay mga motorsiklo, ang iba ay TNVS, mayroon ding taxi at pribadong sasakyan, kabilang ang isang minamaneho ng isang empleyado ng Land Transportation Office (LTO).

Aminado ang mga natiketan na alam nilang bawal dumaan sa busway ang mga tulad nilang hindi government vehicle o rumeresponde sa emergency.

"Normal kasi dumadaan ako dito kapag mata-traffic na ako. Akala ko kasi minsan di ba 'yung mga traffic enforcers nagpapadaan sila dito kapag sobra na 'yung traffic sa kabila," sabi ng isa sa mga natiketan ng awtoridad.

Paliwanag ng taga-LTO na dumaan sa busway, inakala niyang may emergency dahil tukod ang traffic mula sa Ayala tunnel kaya dumaan siya sa busway para sana rumesponde.

Pero tiniketan pa rin siya ng mga taga-SAICT ng disregarding traffic sign at paglabag sa panuntunan ng busway.

Bukod sa operasyon sa EDSA busway ay may hiwalay ding operasyon ang SAICT sa bike lane sa EDSA Southbound sa Santolan.

