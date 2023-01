TINGNAN: PH Pavillon bumida sa 24th Salon de la Plongee sa Paris

PARIS - Dinayo ang Philippine Pavilion na isa sa pinakamalaki sa 24th Salon de la Plongee. Idinaos ang event sa Porte de Versailles Exposition sa Paris kamakailan.

Dinaluhan ng Philippine Embassy sa Paris sa pamumuno ni H.E. Ambassador Junever Mahilum-West at mga opisyal ng Philippines Department of Tourism ang event.

Pinalakpakan naman ang sikat na Pinoy bartender na si Dennis Barela sa kanyang exhibition habang nagmi-mix ng mga inumin para sa mga bisita.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa France, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

