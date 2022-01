TFC nagpasalamat sa Filcom at business community ng UAE

DUBAI - Isang pasasalamat sa Filipino community, Philippine Business Council members at sa Philippine mission sa Dubai at Northern Emirates ang inihanda ng ABS-CBN The Filipino Channel kamakailan dahil sa magandang kooperasyon at samahan nilang nabuo nitong mga nagdaang taon.

“This gathering with the PBC is something that we always wanted to do that is to connect with the Philippine businesses here in Dubai and look at TFC as a partner in their business and not just TV or doing commercials but actually business partners on a moving forward basis,” sabi ni Aldrin Cerrado, Chief Operating Officer ng ABS-CBN Global.

“We are very very happy to be part of this activity. The activity na naibibigay ng The Filipino Channel ay napakahalaga lalo na sa komunidad ng mga negosyante, nagpapatunay na ang negosyo ay unti- unti nang nanunumbalik,” sabi ni Allan Bautista, Philippine Business Council Membership head for Dubai & Northern Emirates.

Pinasalamatan din ng TFC sa thanksgiving lunch ang 1MX Dubai 2021 stars na sina Bamboo, Moira dela Torre, Ez Mil, Gigi de Lana, BINI at BGYO.

Samantala, lalong pinalakas pa ang partnership ng ABS-CBN Middle-East at Orbit Showtime Network o OSN, isang multinational direct-broadcast satellite provider sa Middle-East at North Africa matapos magpirmahan ng kontrata ang OSN CEO na si Sangeeta Desai at ABS-CBN Global COO Aldrin Cerrado kasama ang ABS-CBN Managing Director na si Arnie Garcia at OSN head of content distribution na si Rory Buckley.

Anila, magpapatuloy ang OSN sa pagdi-distribute ng ABS-CBN channels tulad ng TFC, Cinema One Global, ANC, MYX, Cine Mo at Teleradyo sa Gitnang Silangan sa pamamagitan ng OSN satellite at cable platforms.

Kaugnay nito mas marami pang mga pelikula at series ng network ang magiging available sa kanilang online app sa smartphones at ibang gadgets. Inilunsad ang partnership ng OSN at ABS-CBN Middle-East noong 2013.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.