Russian Michelin Chef, isinulong ang Filipino cuisine at tourism

MOSCOW -Isang Filipino breakfast ang ihinain ng Michelin-starred Biologie Restaurant kung saan lumikha si Russian chef Ekaterina Alehina ng mga Filipino-inspired dishes gamit ang locally sourced ingredients.

Si Chef Alehina habang ipinapaliwanag ang menu sa mga bisita (Moscow PE photo)

Nakipagtulungan ang Philippine Embassy sa Moscow, Department of Tourism-Frankfurt at Access Russia kay Ekaterina Alehina, ang tinaguriang unang babaeng chef sa Russia na nakakuha ng Michelin rating, para sa event.

(Moscow PE photo)

Gusto kasi ng DOT na maipakilala sa mga Russian ang pagkaing Pinoy. Kasama sa menu ang mga Pinoy favorites tulad ng lumpia, pancit, kwek-kwek, calamares adobo at halo-halo.

Sabi ni Charge d’Affaires Robert Ferrer, importante ang pagkain sa Filipino social relationships at business culture.

Kausap ni CDA Ferrer si Chef Ekaterina Alehina, ang unang babaeng chef na nakatanggap ng Michelin star sa Russia.

“Filipinos may disagree over many things, but they come together in peace and harmony over a shared meal,” saad ni Ferrer.

Dagdag pa ni Ferrer isang malaking bahagi rin ng touristic experience ng Pilipinas ang pagkain.

Ang shrimp lumpia at pancake halo-halo ni Chef Alehina (Moscow PE photo)

Ang pagkain daw ang subok na sa pabibigay saya at sigla sa anumang pagtitipon.

Ilan naman sa mga A-list Russian celebrities na nakapunta sa event noong December 14, 2021 ay sina Mary Leest (fashion blogger, TSUM stylist), Julia Kalmanovich (fashion designer), Barbara Shmykova (actress), Danil Radlov (DJ), Irina Starshenbaum (actress), at Ekaterina Komolova (celebrity promoter).

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Russia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.