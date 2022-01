Omicron variant: Protesta vs restrictions sa Austria, umarangkada, France posibleng mag-COVID megawave

VIENNA - Libo-Libo ang nagtipon para mag-protesta kontra sa COVID restrictions ng bansa. Tinawag nila ang protesta bilang “mapayapang pag-atake” sa Vienna dahil sa mga bagong paghihigpit.

Ipapatupad na kasi ang ilang istriktong panuntunan tulad ng pagsusuot ng FFP2 mask. Kokontrolin din ang bilang ng mga papasok sa mga pamilihan at restaurant sa mga recovered, vaccinated o may negative PCR test.

Lockdown pa rin ang mga unvaccinated habang ipapatupad ang mandatory vaccination sa lahat ngayong Pebrero.

Para sa mga Pilipino sa Vienna, makakatulong ng malaki na sumunod ang bawat isa sa mga patakaran at magpabakuna na.

“Get vaccinated at sumunod po tayo sa rules at sana po ay matapos na po ang pandemya.” sabi ni KC Anapil, Pinay vlogger sa Austria.

“Please do what is right and comply with the restrictions. Because it is not only your life at risk but the life of others too,” sabi ni Sarah Rojas, Pinay student sa Austria.

Binabayo pa rin ng Omicron variant ang Austria dahil sa higit siyam na libong daily COVID infections.

Ayon sa mga virologist maaaring dumoble pa ang mga kaso sa mga susunod na araw.

FRANCE

Sa France, pumalo ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa higit sa 300,000 noong January 5. Sa ngayon may 76% intensive care occupancy na ayon sa Ministry of Health ng France.

Dahil dito ipinatupad na muli ang mandatory na pagsusuot ng face masks kapag lumalabas at ang work from home. Nilimitahan na rin ang indoor at outdoor gatherings.

Bawal na rin ang pagkain at drinks sa mga malalaking venues tulad ng sports events, cinemas at concerts.

Doble ingat din ang mga Pinoy, pero may ilan pa ring nagpositibo sa COVID. Nabigla rin ang karamihan dahil sa bilis ng pagkalat ng Omicron variant, tulad ni Greg Gonzales na kababalik lang mula sa Pilipinas noong January 8.

“I had myself tested before my flight back home in the Philippines and I am negative and after a long flight and then arriving yesterday morning and then having myself tested in the afternoon, I am positive. So it’s just crazy, the virus is circulating everywhere and infects everybody so quick,” sabi ni Greg Gonzales, Pinoy sa Paris.

Naniniwala si Gonzales na hindi lang mild symptoms ang mararamdaman niya kung hindi siya vaccinated at boosted. Ayon kay Health Minister Olivier Veran ang COVID case numbers ay dumodoble kada dalawang araw. Nagbabala siya ng megawave kapag ang 5th wave ng kaso ng Delta variant ay makasabay sa bagong wave ng Omicron cases.

Bilang panlaban sa paglaganap ng Omicron variant mas pinaigting pa ang pagbibigay ng booster jabs at sinimulan na rin ang vaccination drive sa mga batang 5-taong gulang pataas.

SPAIN

Sa Spain, hindi naman nagpapigil sa pandemya ang pinaka-aabangang tradisyon ng mga bata- ang Kabalgata ng Reyes Magos o ang parada ng Tatlong Hari.

Dinayo pa rin ang parada ng mga bata kahit walang mga candy na pinamimigay dahil sa restrictions. Gaya nung nakaraang taon, dinumog muli ang Agape Association para sa mga aguinaldo sa bata. Dinagsa ang donasyon na nanggaling mula sa volunteers at sa Asosasyon Lanau. Sa nakalipas na labing-apat na araw, umaabot sa lampas isang milyon ang naitalang COVID cases sa Spain.

(Ulat nina Hector Pascua sa Austria, Cory de Jesus sa France at Sandra Sotelo Aboy sa Spain)

