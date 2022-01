Nagsagawa na ng inspeksyon sa warehouse ng Commisison on Elections (Comelec) sa Laguna ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) kaugnay ng umano’y nangyaring hacking sa servers ng komisyon kamakailan.

Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevarra matapos ang isinagawang physical security inspection sa pasilidad ng Comelec umaga ng Sabado.

Sabi ng kalihim, hiningi ng Comelec ang tulong ng NBI para imbestigahan ang alegasyon ng hacking sa sistema ng komisyon.

Nanguna sa imbestigasyon ang NBI Cybercrime Division at special project team.

Kasama sa isinagawang inspection ang mga kinatawan ng kumpanyang Smartmatic at mga opisyal ng Comelec.

Nasa pag-iingat na ng NBI ang ilang mga dokumento mula sa Comelec para isailalim sa validation at authentication.

“I have been informed that the Comelec has sought the assistance of the NBI to investigate the alleged hacking incident. the cybercrime division and the special project team of the NBI have been promptly mobilized. today, the NBI conducted a physical security inspection of the Comelec facilities in laguna, together with representatives from Smartmatic and the Comelec . certain documents were turned over to the NBI for validation and authentication. a thorough investigation is now in progress.” ani Guevarra

Lunes nang ilabas ng pahayagang The Manila Bulletin ang anila’y hacking sa sistema ng Comelec na nangyari umano noong Sabado.

Una na ring sinabi ni Comelec spokesman James Jimenez na maglalabas ng final report ang komisyon ngayong linggo sa magiging resulta ng kanilang imbestigasyon sa isyu.

Paliwanag ng opisyal, nakapagtataka kung saan nanggaling ang ulat ng hacking gayung hindi pa nga nagsisimula ang Comelec sa tinatawag na “configuration” process para sa pag-generate ng mga usernames at personal identification numbers ng mga Vote Counting Machines o VCM.