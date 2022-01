'Mental health pahalagahan habang naka-academic break'

Watch more on iWantTFC

Kamakailan ay sinuspinde ng Department of Education ang klase sa Metro Manila, para mapagaan ang pasanin sa physical at mental health na sanhi ng pangtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Para sa mental health advocate na si Dr. Bernadette Manalo, ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ay may epekto sa isip ng mga tao lalo na sa mga nagpopositibo.

Dahil dito, mahalaga aniya ang pahinga at support system ng pamilya at mga kaibigan lalo na sa mga naoospital at walang kasamang kaanak.

"We are not spared of feeling worried, anxious and of course frustrated lalo na kapag tayo ay naging positive sa COVID test. 'Yun ang pinakamalungkot lalo na kung nag-iisa ka sa quarantine o naadmit ka sa hospital na mag-isa," ani Manalo, na isang psychiatrist.

Dahil dito, payo niya na samantalahin ang pahinga at laging makipag-ugnayan sa pamilya, kaanak, at mga kaibigan.

"Sa panahon ngayon medyo mataas ang anxiety and depression sa mga kabataan. Importante that we stay focused and make sure lang na we stay hopeful and resilient. Kasi ngayon ang kalaban natin ang ating isip. Kapag hindi maganda ang ating isip ay ang ating katawan ay bibigay din sa stress, sa burn out," ani Manalo.

Importante rin ang family bonding at mga aktibidad sa loob ng bahay para maging abala at maaliw ang mga bata.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News