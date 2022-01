Kauna-unahang Assir Region Family Day at Winter Festival, dinagsa ng mga Pinoy

ASSIR REGION - Mahigit isanlibong Pinoy ang dumagsa sa Dalamoon park sa Abha sa kauna-unahang Family day at Winter festival sa Assir region kamakailan.

Nag-enjoy ang lahat sa programa kung saan tampok ang mga bandang tulad ng Ironic, Ozone, Note Strain, Najkha, Kuys’ band at maging American band.

Nagpakitang gilas, maging ang mga mag-aaral ng iba’t ibang homeschool na pinamumunuan ng Filipino teachers.

"Winter Festival, I really enj“oyed the music, dance and dancing together, laughing together. We enjoyed the rides, we enjoyed the bonding and the cooperation and the unity. Mabuhay ang mga Pilipino!, ” sabi ni Jethro De Jesus, estudyante ni Teacher Weng.

“I really enjoyed everything that has been happening today and I hope you guys have a great night,” sabi ni Gabriel Vincent Wong, student.

Siksik din ang event sa sayawan at kantahan kaya enjoy ang marami!

Sanib pwersa ang iba't ibang Pinoy organizations para mabuo ang event na ito mula sa paglakad ng permits sa Saudi government at Ministry of Health hanggang sa preparasyon ng programa.

“Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng participants sa organizers na walang sawa na ‘di nakaramdam ng pagod sa itinataguyod naming festival na ito at sana po ‘di ito ang una at huli, sana madagdagan pa kasi lahat po naman ay pinaghihirapan ng organizers,” sabi ni Silvestre Estacio, founder ng One Ganap Guardians.

“Ang aim natin dito ay para mapag-isa natin at mapasaya natin ang ating mga kababayan lalo na galing tayo sa pandemic na dumanas tayo ng mahigit dalawang taon na nanatili tayo sa bahay natin so kailangan nating magsaya nakita naman natin kung gaano ka-successful ang ating event na ginanap ngayong araw na ito.” sabi ni Romeo Bernales, founder ng United Overseas Filipino Workers in Assir Region (UOFWAR).

Bagamat andyan pa rin ang banta ng COVID at Omicron variant, patuloy pa rin sa pagkakaisa ang Pinoy community para sa kanilang mithiin na makatulong sa mga kababayan at mapalakas ang samahan.

