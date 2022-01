Watch more on iWantTFC

Nakatakdang ipamahagi ng Department of Labor and Employment ang cash assistance para sa mga manggagawa sa formal sector na apektado ng paglalagay ng Metro Manila at iba pang lugar sa Alert Level 3, bago matapos ang Enero.

Aabot sa tig-P5,000 para sa 200,000 manggagawa na katumbas ng P1 bilyong pondo ang ibibigay na ayuda sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program (CAMP).

Sa tala ng DOLE para sa unang 6 araw ng taon, mahigit 3,000 manggagawa na sa Pilipinas ang nawalan ng trabaho sa mahigit 200 establisimyento dahil nagsara ang kanilang kompanya o na-retrench sila.

"May iba na kahit alert level 3 mas gugustuhin nila na magsara temporarily dahil mas malaki ang gastos nila kaysa sa kikitain po nila. So ‘yon ang behavior ng establishments. Mayroon naman pong iba na nagsasara dahil medyo matagal na itong sitwasyon at kung nakikita naman po nilang nalulugi lalong lalo na po ang mga maliliit na kompanya, mahirap din po talagang bumangon kung hindi po consistent 'yong pagoopen ng ating ekonomiya," ani DOLE Asec. Dominique Tutay.

Maglalaan din ng ayuda ang DOLE sa mga nagtatrabaho sa tourism sector na naapektuhan ng mga restriction. P50 milyon ang ayuda dito.

"Noong last quarter ng 2021 maganda na prospects ng ating tourism sector. pinag-uusapan na ang job fair para sa January 2022 this month po sana. Kaya lang biglang nag Odette at ang mga tourism destinations natin in various regions ay affected," ani Tutay.

"Then came alert level 3 in NCR na supposedly ang mga tourism establishments naman ay open, bigla namang nabawasan ang kanilang capacity. So instead na bumangon, na-put-on-hold na naman at ngayon ay na-extend tayo hanggang end of the month ang ating alert level 3 at nag-expand pa 'yong areas covered by alert level 3. So kailangan ‘‘yong assistance ng ating mga kababayan," dagdag niya

Inaasahan ng DOLE na tataas pa ang bilang ng mga nawawalan ng trabaho kapag nabuo na nila ang tala para sa unang 2 linggo ng 2022 sa darating na Lunes.

-- Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News