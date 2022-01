MAYNILA - May nakikita nang community transmission ang Department of Health ng omicron COVID-19 variant sa Metro Manila.

"We are seeing community transmission dito po sa NCR nitong omicron variant," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ayon sa DOH, nasa 149,000 ang kasalukuyang aktibong COVID-19 cases sa Metro Manila na posible pang dumoble hanggang Pebrero 15.

Gayunman, bumabagal na anila ang pagdami ng kaso sa Metro Manila.

Kung dati ay dumodoble ang mga kaso sa kada dalawang araw, ngayon ay humaba na ito nang apat na araw.

"Nakikita ho natin ang pagbagal pero kailangan po natin maintindihan din na sa pagbagal na ito, patuloy pa rin ang pagtaas ng numero ng kaso," ani Vergeire.

Nasa 17,124 ang average na naitatalang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila mula Enero 8 hanggang 14, na malaki ang itinaas mula sa 6,500 noong unang linggo ng Enero.

Napansin din ng DOH na tumataas ang COVID1-9 indicator sa Cordillera region, Central Luzon, Calabarzon, BIcol Region, at Western at Eastern Visayas.

Nasa critical risk na rin ang Metro Manila at Central Luzon, Cagayan Valley, at Cordillera region.

"Nakikita na ho natin paunti-unti, tumataas na rin ang kaso sa ibang rehiyon. And iyon pong mga regions na ito, nakikita na rin natin ang parehong characteristic na nangyayari sa NCR noong nag-umpisa po tayo," ani Vergeire.

Napansin na rin ng Bicol region ang pagdami ng COVID-19 cases at babala ng health official doon na maging ang mga healthcare worker sa kanilang lugar ang nagkakasakit.

"Kung hindi po natin ito mabibigyan ng solusyon, ang ating health care workers, pasyente na rin ang ating ospital. Sino na ngayon ang aalaga at gagamot kung ang gumagamot ay nahawaan na rin ng COVID-19," ani Dr. Ferchito Avelino, Assistant Regional Director ng Deparmtnet of Health - Bicol.

Tututukan ng pamahalaan ang targeted testing, o pagbibigay-prayoridad sa pagte-test sa mga vulnerable sector habang babawasan na rin ang contact tracing sa mga lugar na may matataas na kaso.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News