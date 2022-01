Bilang ng Pinoy na positibo sa COVID, dumarami sa Italya

TORINO - Patuloy na tumataas ang bilang nga mga Pinoy sa Torino na positibo sa COVID-19, ayon sa mga report na natanggap ng Filipino community groups.

Ayon kay Mario Pedrialva, pangulo ng Federation of Filipino Associations sa Piemonte, may 120 pamilya na ang positibo sa COVID-19.

Mula ito sa report ng tatlumput siyam na Filipino community groups sa rehiyon ng Piemonte, matatagpuan sa hilagang Italy.

Ang Torino naman ang may pinakamaraming bilang ng Pinoy na may COVID na umabot sa 62 pamilya. Inaasahan pa na tataas pa ang bilang ng mga magpopositibong Pinoy sa COVID-19. Dahil marami pa ang hindi nagreport mula sa higit limampung grupo sa walong probinsya ng Piemonte.

Aniya dalawa ang kumpirmadong patay mula sa mga probinsya ng Torino at Asti.

“Ang ibig sabihin, sa 120 families, sa isang pamilya, hindi lang isa, may dalawa o tatlo na positive. Alam naman natin, kapag may positive sa isang pamilya, apektado na lahat ng pamilya, hindi na yan makakalabas. So ngayon ay napakarami talaga ang apektado, hindi gaya noong nakaraang taon,” sabi ni Mario Pedrialva, FEDFAP president.

Pinapayuhan ang mga Pinoy na magparehistro sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) After care para makakatatanggap ng financial support ang mga miyembro atinactive members ng 200 US dollars.

Isa sa mga nagparehistro at natulungan ng OWWA After care si alyas Manilyn, 30-taon nang nagtrabaho sa Italya na nahinto sa pagkayod dahil positibo sa COVID.

Ang Filipino community sa Torino na Associazione Culturale Filipina del Piemonte (ACFIL), aktibong nagbibigay din ng ayuda.

Sa Milan mandatory na ang pagsusuot ng FFP2 face mask sa halip na surgical mask sa mga pampublikong lugar at pampublikong sasakyan, mga sinehan, stadium at sports halls hanggang sa pagtatapos ng state of emergency sa March 31.

Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa ay nangangambang maging orange zones ang Piedmont, Calabria, Liguria at Sicily regions.

Nagsimula na ang pagbabakuna sa mga edad 5 hanggang 11 noong December pero umabot lang sa 12% ang nakatanggap ng first dose.

Sa huling datos noong January 11, lampas 200,000 ang mga nadagdag na kaso ng COVID- 19 sa Italy.

(Ulat nina Mye Mulingtapang sa Milan at Maricel Burgonio sa Torino)

