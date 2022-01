Bahagi ng Roxas Boulevard isinara para sa pagkukumpuni

MAYNILA - Isinara ang bahagi ng southbound lane ng Roxas Boulevard para bigyang-daan ang pagkukumpuni ng box culvert ng Department of Public Works and Highways sa harap ng Libertad Pumping Station sa Pasay City.

Sakop ng closure ang bahagi ng southbound lane mula HK Sun Plaza hanggang sa EDSA-Roxas Boulevard flyover.

Ayon kay DPWH South Manila District Engineer Mikunug Macud, aabutin ng dalawang buwan ang pagkukumpuni bago muling buksan sa daloy ng trapiko ang kalsada.

Dapat na umanong maisagawa ang pagkukumpuni sa box culvert na ginawa pa noong 1970 dahil maaari itong bumagsak at para maiwasan ang mas malalang problema.

Pinapayuhan ng MMDA ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta.

Ang mga light vehicles mula Bonifacio Drive at Roxas Boulevard, maaaring dumaan sa Roxas Boulevard-Buendia Avenue Service Road, kumanan sa Buendia Avenue extension at kumaliwa sa Diosdado Macapagal Boulevard patungo sa destinasyon.

Maaari ring kumanan sa HK Sun Plaza Access Road at kumaliwa sa Diosdado Macapagal Boulevard patungo sa destinasyon

Maaari ring kumaliwa sa Pres. Quirino Avenue patungo sa destinasyon.

Para naman sa mga truck at trailer, maaaring kumaliwa sa P. Burgos Avenue, dumiretso sa Finance Road at Ayala Boulevard, kumanan sa San Marcelino Street, at dumaan sa P. Quirino Avenue palabas ng South Luzon Expressway patungo sa destinasyon.

Tiniyak ng MMDA ang pagtatalaga ng mas maraming traffic enforcer sa Roxas Boulevard dahil sa inaasahang pagsisikip sa daloy ng trapiko.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News