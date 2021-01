Suplay ng baboy pinangangambahang di pa babalik sa normal

George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA – Malabo pang magbalik sa normal ang suplay ng baboy sa bansa, kung saan umaabot na sa P400 ang kada kilo ng karne, dahil pa rin sa African swine fever (ASF).

"Wala tayong nakikita [na pag-normalize ng suplay] kasi iyong Mindanao ay tinamaan na rin ng ASF," ani Samahang Industriya ng Agrikultura ng Pilipinas (SINAG) president Rosendo So.

Ayon sa kaniya, mas titindi pa ang sitwasyon sakaling kumalat na rin sa Visayas ang ASF.

"Balita namin kung pumasok pa iyan sa Visayas, medyo talagang babawas pa ang inventory natin dito sa ating bansa. So ang masasabi lang natin, 'yung stocks is talagang nababawasan

Nauna nang sinabi ng SINAG na sa Visayas at Mindanao na lang umaasa ng suplay ang Luzon dahil sa hagupit ng ASF.

"Iyong Visayas at Mindanao, nababalita na natin, tightened na rin ang stocks doon. Kasi umaasa lang tayo ngayon sa stocks ng Visayas, Mindanao eh. Kung naisip ng Visayas na hindi mag-ship dito sa Luzon, malaking problema natin, kasi 'yun ang pumupuno dito sa ating market sa Luzon," pangamba ni So.

Ang kulang na suplay umano ang dahilan sa pagsirit ng presyo ng naturang karne.

"Ang total industry ng mambababoy rito sa ating bansa is 13 million heads. So far ang nawala na is 5.8 million heads. Iyong nandito sa Luzon, ang nawala is almost 5 million heads," sabi ni So.

– Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News