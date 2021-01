Sinovac nanindigan: Epektibo, abot-kaya ang bakuna namin

Watch more in iWantTFC



MAYNILA – Iginiit ng kinatawan ng Sinovac, ang Chinese company na nag-develop ng isa sa mga bakuna laban sa COVID-19, na epektibo ang kanilang bakuna, sa gitna ng mga puna ukol dito.

Sabi ni Helen Yang, general manager ng Sinovac, ang napabalitang 50.4 percent na efficacy ng bakuna nila ay galing sa clinical trial na isinagawa sa Brazil kung saan mga frontliners mismo ang participants.

Pero lumalabas na mas mataas raw ang efficacy rate nito sa pangkalahatang populasyon.

"Therefore we're very happy to see that our vaccine can prevent 100 percent of severe cases and hospitalized cases and 78 percent is the prevention to those with mild cases but they need medical assistance," aniya.

Dagdag pa ni Yang, subok na ang teknolohiya na ginamit sa pagbuo ng kanilang bakuna. Gumagamit ito ng inactivated vaccine na parehas sa bakuna kontra flu at polio.

"Sinovac was developing an inactivated vaccine and this type of roadmap has been largely used in history in so many different products... The technology is reliable," aniya.

Ayon kay Yang, mahigit 1 milyon dose na ng Sinovac ang nagamit sa China, gagamitin na rin ito sa Indonesia at Turkey.

Patuloy din daw ang kanilang clinical trial sa ibang bansa.

Para naman sa Pilipinas, siniguro ni Yang na abot-kaya ang presyo ng Sinovac vaccine na inaasahan ng dumating sa bansa sa susunod na buwan.

Mas madali din daw itong i-transport at i-distribute dahil puwede ito sa temperaturang 2 hanggang 8 degrees Celsius.

"I think for the Philippines, this is a very friendly country to China

and I believe there’s a mutual understanding between our leaders

so we actually provide a favorable pricing to our Philippine friends," ani Yang.

Tumanggi naman itong sabihin kung magkano ang presyo.

Nakabinbin pa sa Food and Drug Administration ang aplikasyon ng Sinovac para sa emergency use authorization.



–Ulat ni Karmina Constantino, ABS-CBN News