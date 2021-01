Mga hotel na sumusuway sa protocols iniimbestigahan kasunod ng Dacera case

City Garden Grand Hotel. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Iniimbestigahan na ng Department of Tourism ang ilang mga hotel na lumalabag umano sa mga health at quarantine protocols ng bansa.

Ito ay matapos ang imbestigasyon sa pagtanggap umano ng mga staycation guest ng City Garden Grand Hotel sa Makati, kung saan natagpuan nang walang buhay ang flight attendant na si Christine Dacera noong Enero 1.

Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat, may iba pa silang mga hotel na iniimbestigahan, at naghain na rin ng show cause order sa ibang establisimyento dahil sa paglabag sa protocols.

Hindi raw nagkulang ang ahensiya sa pagpapaalala na bawal pagsamahin sa isang pasilidad ang mga staycation guest at mga nagka-quarantine.

"Common sense lang naman na 'wag mag-mix di ba? Makonsensiya naman kayo. You are endangering 'yong mga guests ninyo. ‘Yong mga gusto doon na walang kamuwang-muwang, gusto lang mag-enjoy ng hotel [dahil] hindi sila magkapag-out of town, gusto makasama ang loved ones, at the same time, may nag-qua-quarantine, I think kasuwapangan na 'yan," ani Puyat.

Mas maghihigpit na rin daw ang DOT ngayon lalo’t may bagong strain ng coronavirus disease (COVID-19) sa Pilipinas na sinasabing mas madaling makahawa.

Dahil sa nangyari, nagdesisyon ang DOT na tanggalin ang certificate to operate ng City Garden Grand Hotel habang may quarantine, at sinuspende nang 6 buwan ang accreditation nito.

"Now kung kailangan mangyari sa ibang hotel ‘yung nangyari sa City Garden, kailangan natin gawin because we have to be strict in implementing health and safety protocols pero syempre iba iba offense, iba iba rin ang desisyon ng DOT," ani Puyat.

Ang paghihigpit ay mangyayari sa panahon na layon ng ahensiyang pataasin ang domestic tourism sa bansa para makabawi ang mga naapektuhang negosyo.

Bumagsak nang 84 porsiyento ang foreign tourism arrivals sa bansa dahil sa mga travel restriction.

Sa ngayon banned na pumasok ang foreign travelers mula sa higit 30 bansa dahil sa bagong COVID-19 variant.

-- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

