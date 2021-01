Kotse, L300 van nagsalpukan sa EDSA-Guadalupe

Kotse at L300 FB Van, nagkabanggaan sa EDSA Guadalupe, mag-aalas singko kaninang umaga; 5 qng nasaktan sa aksidente kabilang ang driver at pasahero ng van. 📸: @MMDA @DZMMTeleRadyo @ABSCBNNews pic.twitter.com/OzuF0xwBNz — Lyza Aquino (@LyzaAquinoDZMM) January 15, 2021

MAYNILA - Limang katao ang bahagyang nasaktan sa aksidenteng kinasangkutan ng dalawang behikulo sa EDSA-Guadalupe, Biyernes ng umaga.

Ayon kay Mark Pascual, driver ng L300 van, katatapos lang ng structural assessment na ginawa nila sa MRT Guadalupe at pansamantalang nakaparada sa may EDSA dahil may naiwan silang kasamahan.

Naka-hazard sila sa gilid ng kalsada nang mabangga ang kanilang behikulo ng itim na kotse. Sa lakas ng pagkakabangga ay tumama rin sa 4 na barriers ang mga sasakyan. Dalawa dito ang naalis sa pwesto habang ang 2 naman sa barriers ang nasira.

Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), 5 ang bahagyang nasaktan sa aksidente, kabilang ang driver at mga pasahero ng L300 van.

Posibleng makasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to properties and slight physical injury ang kakaharapin ng nakabanggang kotse.

Dinala na sa Camp Crame ang nasirang van habang naitabi na rin sa gilid ng kalsada ang itim na kotse.

Paalala naman ng MMDA sa mga motorista na maging alerto sa pagmamaneho lalo na’t malaking abala rin para sa kanila kapag sila ay naaksidente.

Pagmumultahin ang mga motoristang makakasira ng mga bollards o kaya ay concrete barriers na pagmamay-ari ng MMDA. Nasa P3,000 kada metal bollards ang babayaran ng motorista, habang nasa P5,000-P7,000 naman sa bawat concrete barriers na masisira ng isang motorista.

