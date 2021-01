Gobyerno posible pang umatras sa Sinovac deal, ayon sa ilang opisyal

Watch more in iWantTFC

Posible pang umatras o hindi matuloy ang pagbili ng gobyerno ng Sinovac vaccine mula China, ayon kina vaccine czar Carlito Galvez Jr. at deputy chief implementer Vince Dizon sa pagharap nila sa Senado.

Ito ay kahit pumasok na ang gobyerno sa tinatawag na "term sheet" o papeles na nagpapakita ng interes na bumili ng bakuna.

"Ang alam ko po ngayon, we are dealing with the term sheet, considering that we have to lock, so that we can already make the production. So sa ngayon po wala pa po tayong government fund tayong naibibigay," ayon kay coronavirus disease (COVID-19) National Task Force chief implementer Carlito Galvez Jr.

Um-oo si Galvez nang tanungin ni Senador Nancy Binay kung puwede ba na hindi bumili ng mga doses ng Sinovac.

Sumagot din dito si COVID-19 task force deputy chief implementer Vince Dizon.

"If the vaccine expert panel does not recommend a certain vaccine, then the Philippine government will not purchase and will not administer the vaccine. The choice of vaccine will be reliant to what vaccine experts will recommend," ani Dizon.

Matatandaang nagkaroon ng agam-agam ang ilang senador sa pagbili umano ng 25 milyong doses ng Sinovac vaccine ng gobyerno at sa anila'y pagbibigay-prayoridad sa pagbili nito.

Ito ay dahil lumabas sa mga late-stage clinical trial sa Brazil na 50.4 porsiyento ang efficacy rate - o antas ng pagiging epektibo sa pag-iwas sa pagkakahawa - ng bakuna.

Ipinunto rin ng ilang senador na mas mahal umano ang Sinovac kung ikukumpara sa mga ibang bakuna na tinitingnan ng gobyerno.

Nag-apply na ang Sinovac ng emergency use authorization (EUA) na rekisito sa paggamit ng bakuna sa Pilipinas, kaya susuriin pa lang ng Food and Drug Administration at mga eksperto ang bakuna.

Sa ngayon, ayon kay Galvez, 7 pharmaceutical companies ang kausap na ng gobyerno na pagkukuhanan ng COVID-19 vaccine.

Pero aniya, ang AstraZeneca na nasa P500 ang kada dalawang dose ang presyo at ang NovaVax ang puwedeng asahang darating. Sa Mayo ang pinakamaagang pagdating ng mga nabanggit na bakuna, ayon kay Galvez.

"Under negotiation" naman ang gobyerno sa Pfizer, Moderna, Gamaleya, at Johnson and Johnson, habang nakaabang din ang gobyerno sa pangakong libreng bakuna para sa 22 milyong Pinoy sa COVAX facility ng World Health Organization.

Aabot sa 60 hanggang 70 milyong Pilipino ang target mabakunahan sa loob ng 3 taon para maabot ang herd immunity laban sa nakakahawang sakit.

"[The] COVAX facility will be buying vaccines to distribute to the developing countries throughout the world at lower rates, below market rates. And this will be distributed to developing countries. Maximum of 20 percent of its overall population," ani Dizon.

Sinagot din ni Galvez na handa siyang magpaturok ng kung ano mang bakuna ang mauunang dumating.

"Kung ano po ang unang vaccine na pupunta dito, I'm willing to have that with my family," ani Galvez.

Samantala, sinabi ng mga eksperto na bawal bakunahan ang 17 anyos pababa dahil wala pang datos na mapagbabatayan kung ligtas ito sa kanila.



Hindi rin anila tamang haluan ng ibang bakuna kung ano ang unang maituturok sa tao.

Nagpahayag naman ng kahandaan ang mga kinatawan ng Zuellig Pharma Philippines, Pfizer Philippines, at Unilab Incorporated pati na ang Cold Chain Association of the Philippines na tumulong sa epektibong pagpapatupad ng national vaccination drive.

Hiniling naman sa gobyerno ng grupo ng health professionals ang mas aktibong pagkuha ng impormasyon sa mga nabakunahan na sa ibang bansa.

Hirit ng public health care specialist na si Eileen Espina na gumawa ng batas na nagbibigay-kakayahan sa mas maraming health professional na sanayin sa pagbabakuna.

"Kailangan din po natin dito siguro ng special law that would allow other health professionals like nurses, midwives, even pharmacists and medical technologists to be trained on vaccine technology," ani Espina.

Humiling naman ng executive session si Sen. Juan Miguel Zubiri tungkol sa presyo ng mga bakuna sa harap ng pangamba sa kakulangan ng transparency ukol sa mga kontrata.

Pero ayon kay Galvez, ang mga detalye sa presyo ng bakuna ay sakop ng non-disclosure agreement at hindi puwedeng isapubliko.

Ayon kay Senate President Tito Sotto, tatalakayin ang mosyon ni Zubiri sa ibang panahon.

— Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News