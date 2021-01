Close contacts ng UK variant 'patient zero' na di sinasagot ang DOH, binalaan

NAIA Noong Kapaskuhan. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nakausap na ng Department of Health ang karamihan sa mga close contact ng Pinoy na nakitaan ng coronavirus disease (COVID-19) UK variant.

Nanggaling ng Dubai sa United Arab Emirates ang 29 anyos na lalaki at hindi naman daw nakasalamuha ang pamilya sa kaniyang lungsod.

Aabot na sa 146 ng 159 pasahero ng Emirates Flight 332, ang flight na sinakyan ng "patient zero" ang nakausap na ng DOH. Ayon sa DOH, kasalukuyang nasa quarantine facility o naka-home quarantine ang mga nakausap na contact.

Dalawang sample ang kinuha sa mga ito: ang isa, gagamitin para sa RT-PCR test ang ang isa naman ay isasailalim sa genome sequencing.

May babala ang DOH sa mga hindi pa nakikipag-ugnayan sa tanggapan, na ayon sa ahensiya ay tahasang binababa ang tawag o mali ang binigay na numero.

"We have a law. Republic Act 11332. Within this law, stated 'yan sa mga provisions na kapag may public health emergency you need to cooperate with government whether it be for quarantine, for isolation, for contact tracing, for testing,” ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Multa hanggang P20,000 hanggang P50,000 at pagkakakulong na hindi bababa sa isa hanggang 6 na buwan ang parusa sa hindi susunod sa batas.

Ayon naman sa Quezon City Epidemiological Surveillance Unit, patuloy ang paghahanap sa dalawang residente ng Quezon City na pasahero ng naturang flight.

"Ngayong araw na ito, 'yung isa kasi may address, pupuntahan na natin siya. 'Yung isa ay ipapahanap natin sa police, ibibigay natin 'yung pangalan ng pasaherong ito," ani QC Epidemiological Surveillance Unit head Dr. Rolly Cruz.

Samantala, nakakaranas umano ng diskriminasyon ang mga kabarangay ng patient zero matapos kumalat ang balita na ka-lugar nila ito.

Ayon sa chairman ng Barangay Kamuning na si Armida Castel, ilang residente ang hindi na pinapasok sa trabaho nang hindi sinasabi kung ano ang dahilan.

Paalala niya: may anti-discrimination ordinance ang lungsod.

"Kung sino man po ang mapatutunayan na nagdi-discriminte eh mananagot po sa batas. Kapag nakaramdam sila na sila ay na-discriminate, pumunta po sila sa aming opisina para magawan ng solusyon ang kanilang problema," ani Castel.

Una nang nabanggit ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na agad na idiniretso sa HOPE quarantine facility ang 29 anyos na lalaking pasyente.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News