BARMM naglaan ng P500 milyon para sa bakuna laban sa COVID-19

MAYNILA - Naglaan ng P500-milyong pondo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para pambili ng bakuna kontra COVID-19.

“Ito po ay idi-distribute natin sa iba’t ibang lalawigan at cities ng BARMM pero ating susundin 'yung national guidelines kung ano po 'yung order of prioritization ng pagbibigay ng bakuna,” pahayag ni BARMM Health Minister Dr. Amir Usman.

Watch more in iWantTFC

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Biyernes, sinabi ni Usman na kailangan pa rin nila ng tulong mula sa national government para madagdagan ang pondo sa pagbili ng bakuna at mapakinggan na rin sa ikinakasang vaccination program.

“Sana ang Bangsamoro government will be also represented during the Senate hearing kasi kasama pa rin po kami sa national government na dapat din nilang bigyan ng pansin na bibigyan ng allocation ng bakuna,” sabi niya.

Ayon kay Usman, ang inilaan nilang inisyal na P500 milyon ay para lang mabakunahan ng AstraZeneca vaccines ang tinatayang 700,000 katao.

Kailangan pa anila ng dagdag na P500 milyon pambili ng bakuna.

Binanggit din ni Usman na kailangan din dumaan sa hiwalay na fatwa ang bakuna laban sa COVID-19 na dapat maideklarang halal bago magamit.

Aniya, lahat ng klase ng bakunang ibinibigay nila sa kanilang constituents sa BARMM ay dumaraan sa fatwa o Islamic ruling.

“Sa nakikita natin, before po tayo gagawa ng ganun, talagang hinihingi natin ang tulong ng ating Muslim religious leaders para po makatulong sila sa pagpapahikayat sa kanila na magpabakuna ang ating mga constituents,” sabi niya.

Malaking hamon din sa kanila ang agam-agam ng mga residente pagdating sa pagbabakuna matapos ang nakaraang kontrobersiya hinggil sa dengue vaccine na Dengvaxia at dahil na rin sa kasalukuyang pandemya.

“Marami pong agam-agam, ‘di po nawawala ‘yan sa kahit na sinong constituents natin. Once magkaroon ng available vaccine talaga pong magkakaroon tayo ng massive information dissemination sa lahat ng probinsiya ng BARMM,” sabi niya.

Dagdag niya: “We will see to it na involved po ang ating mga Muslim religious leaders during the vaccination program.”