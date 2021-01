'Bakunang ipadadala sa malalayong lugar ibabatay sa storage requirement'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Sa oras na marami nang nabakunahan laban sa COVID-19, maaaring maging protocol na rin ang paggamit ng tinatawag na vaccine passport, ayon sa Department of Health (DOH).

"Magkakaroon ng QR code ang bawat isang tao na makaka-receive ng bakunang ito. This will be something like a unique identifier for specific persons who will receive the vaccine," ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Pero ayon kay Vergeire, kulang pa ang impormasyon sa ngayon kung gaano katagal magiging immune o ligtas ang isang taong nabakunahan mula sa COVID-19.

Dahil dito, kailangan pa rin umanong sundin ang minimum health standards tulad ng pagsuot ng face mask at pagsunod sa physical distancing.

Sinabi rin ng DOH na hindi pa masabi kung epektibo talaga ang mga bakunang na-roll out na sa ibang bansa sa ngayon.

"So whatever the other countries are doing right now, 'yun pong effectiveness ng bakuna would depend on the outcomes of the population that would be measured and it will take long," ani Vergeire.

Nilinaw din ni Vergeire na ibabatay sa storage requirements at hindi sa efficacy rate ang pagdedesisyon kung anong mga bakuna ang maipapadala sa mga siyudad at mga malalayong lugar.

"Kung ang requirement natin highly technical logistical requirement, like for example those requiring ultra-low freezer, ito’y hindi talaga natin mailalagay sa far-flung areas."

Nauna nang sinabi ni vaccine czar Carlito Galvez na ang mga bakuna tulad ng Pfizer-BioNTech na kailangan ng ultra cold freezers ay hindi maipapadala sa mga malalayong lugar.

Ang bakuna ng Pfizer na puwede nang gamitin sa Pilipinas para sa emergency use, hindi naman puwedeng iturok sa mga bata na 16 anyos pababa.

Ganito rin umano ang sa bakuna ng Moderna para sa mga below 18 years old.

Puwede naman sa mga may pre-existing medical condition at buntis ang Pfizer vaccine kung may basbas ng kanilang doktor. Ang mga nagkaroon na ng COVID-19 puwede ring maturukan.

–Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News