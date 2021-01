Ash Wednesday 'no contact' pa rin: Abo ibubudbod sa ulo sa halip na ipahid sa noo

MAYNILA - Magpapatupad pa rin ng “no contact” ang simbahan sa paggunita ng Ash Wednesday na hudyat naman ng pagsisimula ng panahon ng kwaresma.

Sa utos ng Vatican, ibubudbod ang abo sa ulo ng mga magsisimba sa Ash Wednesday, sa halip na tradisyonal na pagpahid nito sa noo, ayon kay Bishop Broderick Pabillo, ang apostolic administrator ng Archdiocese of Manila.

Ito'y gaya ng pag-iingat na ginawa noong nakaraang taon, sa gitna ng COVID-19 pandemic.

“Galing sa Vatican, nagkaroon ng instruction at ganun din sa CBCP (Catholic Bishops Conference of the Philippines) na sa Ash Wednesday, sa halip na ilagay sa noo ay bubudburan na lang ng abo ang kanilang mga ulo. Wala nang contact. Lalapit sila at bubudburan ng abo ang kanilang ulo,” pahayag ni Pabillo.

Gugunitain ang Ash Wednesday sa Pebrero 17.

Watch more in iWantTFC

“Noong unang panahon, kahit panahon pa ng mga Hudyo, kapag sila ay nagsisisi, naglalagay sila ng abo sa kanilang ulo, naliligo sa abo,” paliwanag ni Pabillo.

Ang winiwika ng pari tuwing maglalagay ng abo sa noo ay gagawing minsanan na para sa lahat.

“At 'yung formula na sinasabi na ikaw ay tao, tandaan mo sa abo ka babalik, magsisi ka sa iyong mga kasalanan… 'yan po ay sasabihin na lang ng minsanan sa lahat,” sabi ni Pabillo sa panayam sa TeleRadyo nitong Biyernes.



RELATED VIDEO: