4 kawani ng Davao City LGU na nag-inuman sa paaralan, sibak sa serbisyo

DAVAO CITY - Tinanggal sa serbisyo ang apat na empleyado ng lokal na pamahalaan ng Davao City matapos mag-inuman sa loob ng isang paaralan sa kabila ng ipinatutupad na liquor ban sa lungsod hanggang sa Enero 31.

Ayon sa hepe ng Davao City Public Safety and Security Command Center na si Angel Sumagaysay, nangyari ang insidente noong Enero 2 sa Bolton Elementary School, kung saan nakabase ang Rapid Action Team kontra COVID-19.

Miyembro ng Rapid Action Team ang apat na nahuling job order employee.

Ayon kay Lemuel Ortonio, hepe ng Human Resource Management Office (HRMO), unang ini-report sa City Mayor's Office ang insidente kalakip ang mga larawan ng mga sangkot at alak na kanilang ininom.

"An investigation was already conducted and HRMO has already prepared a termination memo for these individuals,” sabi ni Ortonio.

Kung agad natanggal sa serbisyo ang mga job order, ang mga sangkot na plantilla employees naman ay sasailalim pa sa review at conference kasama ang investigating committee ng HRMO.

“We do not tolerate this kind of behavior, especially from Davao City government personnel. Since we are in the public service, we should be the ones to uphold the laws being implemented by the city,” ayon kay Ortonio.

Noong Disyembre, nahuli rin ang 14 na empleyado ng City Engineer's Office matapos mag-inuman sa loob ng Motor Pool compound sa Barangay Ma-a.