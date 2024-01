Kagawad natagpuang patay, may mga saksak sa Calapan

Natagpuang patay ang isang dentista na barangay kagawad sa loob ng kaniyang bahay sa Calapan City, Oriental Mindoro, Enero 14, 2024. Retrato mula sa Tamaraw Vision Network

Natagpuang patay ngayong Linggo sa kaniyang bahay ang isang dentista na barangay kagawad sa Calapan City, Oriental Mindoro, ayon sa pulisya.

Ayon kay Lt. Col. Danilo Driz, hepe ng Calapan police, nadiskubre bandang alas-8:30 ng umaga ang bangkay ni Dr. Augustine Bolor Jr. o kilala bilang "Doc Teng" sa kaniyang bahay sa Barangay San Vicente Central.

Malaki ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo sa krimen, sabi ni Driz.

Minsan na umanong nag-viral ang biktima sa social media dahil sa napakaraming suot na alahas.

Kasalukuyan pang nagsasagawa ng imbestigasyon ang Scene of the Crime Operatives at Calapan police sa pinangyarihan ng krimen.

