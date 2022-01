POEA nagbabala kontra job offer text scam

MANILA - Kahit may pandemya, wala pa ring patawad ang mga scammer. Ito ang paalala ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ukol sa mga kumakalat na text messages na nag-aalok ng mga pekeng employment opportunities sa abroad.

Bagama’t hindi na bago, sumasabay ang mga scammer sa hirap ng buhay ngayong pandemya kaya marami pa rin silang naloloko.

Sa isang advisory, sinabi ni POEA Administrator Bernard Olalia na maaring hindi lang pag-aalok ng trabaho sa abroad ang ginagawa ng scammers. Ang ilan ay phishing, or smishing o ang pagnakaw ng personal na impormasyon o identity theft.

“In smishing, text messages promising employment and high salaries are sent to trick users to click on suspicious links. These links then redirect users to fraudulent sites when clicked. These sites may steal users' personal data, introduce mobile malware, and even commit fraud,” pahayag ni Olalia.

Paalala ng POEA , kung kahina-hinala ang email o text job offer, i-block agad ang sender at i-report sa POEA, telecommunications provider, National Privacy Commission (NPC) o sa National Telecommunications Commission (NTC).

Babala rin sa mga overseas job applicants na ingatan ang kanilang contact information at huwag basta-basta magbigay ng kopya ng kanilang government-issued identification cards at documents sa mga taong hindi nila kakilala.

Huwag ring magbibigay ng pera o bayad sa kung sinuman na hindi inaalam muna ang mga impormasyon tungkol sa kanilang licensed recruitment agencies, tulad ng pangalan ng agency at pangalan ng kanilang authorized representative.

Laging tandaan na kung POEA accredited ang kanilang recruitment agency dapat nakalista ito sa POEA website.

Para sa mga naghahanap ng trabaho sa abroad. Pinapayuhan ng POEA na gamitin ang POEA Verification System sa POEA website (www.poea.gov.ph) or mag-email sa POEA Information Center sa connect@poea.gov.ph upang makumpirma ang overseas employment offers.

