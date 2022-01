Pilipinas at UAE paiigtingin ang trade at economic ties

ABU DHABI - Naniniwala si Philippine Ambassador to the United Arab Emirates Hjayceelyn Quintana na sisigla pa ngayong taon ang trade ties sa pagitan ng Pilipinas at United Arab Emirates.

Ito rin ang paniniwala ni Philippine Trade and Industry Secretary Ramon Lopez sa kanyang pagbisita sa UAE nitong nakaraang buwan.

Si Lopez ay nasa Dubai noong nakaraang buwan dahil sa imbitasyon ng Dubai Chamber of Commerce and Industry para sa Global Business Forum ASEAN.

Si DTI Secretary Lopez (pangalawa mula kaliwa) at Philippine Ambassador to the UAE Quintana (pinakakaliwa) kausap si UAE Foreign Trade Minister Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi (kanan) at Minister of State Ahmed bin Ali Al Sayegh (pinakakanan) tungkol sa pagpapaigting ng bilateral trade relations ng dalawang bansa (Abu Dhabi PE photo)

Sa kanyang pagbisita ni Sec. Lopez sa Dubai, nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang kanyang UAE Ministerial counterpart, sinamahan siya ni Quintana sa high-level exchanges sa sidelines ng Global Business Forum na ginanap sa Dubai Exhibition Center sa loob ng World Expo.

Sa bilateral meetings, nakausap ni Lopez sina UAE Minister of State for Foreign Trade, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi at Minister of State For Economic and Trade affairs ng UAE Foreign Ministry Ahmed bin Ali Al Sayegh. Nangako ang dalawang UAE Ministers na aayusin na ang final agreement para sa Promotion at Reciprocal Protection ng Investments, pagkakaroon ng bilateral economic partnership agreement, at pagpapatibay pa ng linkages sa pagitan ng business sectors ng dalawang bansa.

SI Sec. Lopez sa high-level panel discussion ng GBF. (Abu Dhabi PE photo)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.