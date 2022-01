PH Embassy sa Bahrain tinulungang makauwi 152 stranded Pinoys

MANAMA – Tinulungan ng Philippine Embassy sa Bahrain ang may 152 stranded na Pilipino para makahabol sa pinakahuling repatriation flight pauwi ng Pilipinas noong December 20 at 31, 2021.

Nakahabol sa bagong taon ang mga Pinoy ex-detainees, shelter wards, medical patients at mga menor de edad sa dalawang magkahiwalay na flights.

Ang DFA-OUMWA at DFA-OMEAA delegation kasama ang Oversea Filipinos na pauwi ng Maynila bago ang boarding. (Manama PE photo)

Sumabay sa grupo pauwi ng Pilipinas sina Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sarah Lou Arriola at Assistant Secretary for Middle East and African Affairs at former Ambassador to Bahrain Alfonso Ver.

Sa eroplano na nagdiwang ng bisperas ng Bagong Taon ang repatriates lulan ng Gulf Air flight GF 154 patungong Maynila. Bago lumapag ang eroplano, naayos na ang quarantine facilities para sa mga nasabing repatriates ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

Mga Pinoy na natulungang makauwi ng Philippine Embassy sa Bahrain at DFA sa kanilang paglipad noong December 20, 2021. (Manana PE photo)

Noong 2021, may 628 stranded na mga Pilipino sa Bahrain ang napauwi sa ilalim ng Repatriation Program ng Philippine Embassy.

Ang Philippine Embassy sa Manama rin ang nagbayad ng airfare, immigration penalties at iba pang repatriation-related expenses ng karamihan ng repatriates. Ang DFA naman ang umako sa iba pang gastusin.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Bahrain, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.