PH delegation at Saudi officials pinagpulungan ang labor reform initiatives

RIYADH- Isang delegasyon mula sa Department of Foreign Affairs (DFA) sa pamumuno ni Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sarah Lou Arriola, kasama sina DFA Assistant Secretary for Middle East and African Affairs Alfonso Ferdinand Ver at Philippine Ambassador to Saudi Arabia Adnan Alonto ang nakipagpulong sa Saudi Ministry of Foreign Affairs (MOFA), Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD), at ng Human Rights Commission (HRC) sa kanilang mga tanggapan sa Riyadh kamakailan.

Ang Philippine Delegation, sa pangunguna ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers’ Affairs Sarah Lou Arriola, kausap si Ministry of Foreign Affairs’ Deputy Minister for Consular Affairs, Tamim bin Majed Firaaj Al-Dossary. (Riyadh PE photo)

Ang serye ng mga pagpupulong ay sumentro sa expansion ng Labor Reform Initiative (LRI) na layong isama ang lahat na domestic workers. Ang Labor Reform Initiative (LRI) ay inilunsad ng Saudi Arabian Ministry of Human Resources and Social Development noong November 4, 2020.

Layon ng LRI na baguhin ang kasalukuyang sponsorship system na nagtatakda ng mga patakaran patungkol sa foreign worker mobility sa Saudi Arabia. Pinag-usapan din ng magkabilang panig ang International Migration Relief Forum sa darating na Mayo 2022 at ang pagkakatatag ng Philippine Department of Migrant Workers.

Nakipagpulong ang mga Philippine officials kina MOFA Deputy Minister for Consular Affairs Tamim bin Majed Firaaj Al-Dossary at Ambassador Mohammed Alshammeri; kasama si MHRSD Deputy Minister for Control and Development of Work Environment, Sattam Al-Harbi at Deputy Minister for Labor Affairs Abdulmajid Al Rashoudi at HRC Deputy President for International Cooperation at Vice-Chair of the National Anti-Trafficking Committee Sarah Al-Tamimi.

Source: DFA website