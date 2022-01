Mga papasok sa Clark Freeport Zone dapat bakunado na simula Jan. 15

Simula Sabado, Enero 15, lahat ng papasok sa Clark Freeport Zone (CFZ) ay dapat nabakunahan na.

Ang mga indibidwal na nakatanggap na ng unang dose ng COVID-19 vaccine at naka-schedule na ang pangalawang dose ay papayagang makapasok.

Dapat may bitbit na vaccination card o negative COVID-19 test result ang mga pasahero ng mga PUV na papasok sa lugar.

Isang park sa Clark Freeport Zone. File video

Ang mga hindi nabakunahan na direktang pupunta sa The Medical City, Our Lady of Mt. Carmel Medical Center o iba pang health facility sa CFZ ay papayagang makapasok.

Bawat tao na may kumpirmadong flight sa Clark International Airport ay papayagang pumasok sa CFZ basta may airline ticket at pasaporte.

Ang mga itatalagang mga checkpoint para sa mga bumibisita sa CFZ ay nasa mga gate at entrance ng mga kumpanya sa lugar.

— Ulat ni Gracie Rutao

