Nangangamba ang Department of Health (DOH) sa Bicol matapos magtala ang ahensiya ngayong Biyernes ng 459 na bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon, at kabilang sa mga nagkakasakit ay mga health worker.

Ang lalawigan ng Camarines Sur ang may pinakamataas na naitalang inpeksiyon na nasa 214; kasunod ng Albay (85), Sorsogon (83), Camarines Norte (61), Catanduanes (14), at Masbate (2).

Noong Enero 12, nasa 601 cases ang naitala sa rehiyon. Napansin umano ng DOH ang mabilis na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon simula Enero 8.

Mula sa araw na iyon hanggang ngayong Biyernes, abot sa 2,240 ang kabuuang bilang ng mga baong nagpositibo sa COVID-19 sa Bicol.

Karamihan sa mga nagpositibo ay may history of travel, ayon sa DOH-Bicol.

Marami ring healthcare worker ang mga nagkasakit. Ang Bicol Medical Center ay nagtala ng 127 empleyado na nagpositibo sa COVID-19.

Setyembre noong nakaraang taon huling naitala ang surge ng COVID cases sa Bicol dahil sa Delta variant.

Umabot noon sa 3,422 ang pinakamataas na kasong naitala sa loob lang ng isang linggo.

"Kung hindi po natin ito mabibigyan ng solusyon, ang ating health care workers, pasyente na rin ng ating ospital, sino na ngayon ang aalaga at gagamot kung ang gumagamot ay nahawaan na rin ng COVID-19?" ani Dr. Ferchito Avelino, assistant regional director ng DOH-Bicol.

Umpisa noong nakaraang taon, umabot na sa 49,820 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Bicol. Nasa 9.09% o 4,531 nito ang aktibong kaso at 2,001 na ang kabuuang bilang ng namatay.

Ipinasailalim na sa Alert Level 3 ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang Naga City, Albay at Camarines Sur simula Enero 16 hanggang 31.

Panawagan ng DOH sa mga Bicolano, makipagtulungan para mapigilan na ang patuloy na paglobo ng COVID-19 sa rehiyon.

— ulat ni Karren Canon

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC