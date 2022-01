Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ngayon pa lang, humihingi na ng paumanhin at pag-unawa ang Department of Transportation (DOTr) sa polisiyang "no vaccine, no ride" na ipatutupad na sa darating na Lunes sa Metro Manila.

"Ang department order po na ito po ay temporary lamang para maiwasan natin ng sitwasyon na magkaroon tayo muli ng public transportation shutdown o business shutdown," ani DOTr Undersecretary Giovanni Lopez.

Kaya ang mga pasahero, naghahanap na rin ng paraan kung paano ito susundin. Ilan sa naisip nila ang pagsusuot ng vaccine card na parang ID.

Para naman sa mga tsuper, malaking abala sa kanila ang pagberepika kung bakunado ang kanilang mga pasahero.

"Malaking abala pero wala tayong magagawa protocol 'yan ng gobyerno," ani Nazario Sto. Tomas.

"Dapat ho, ang sabi ko maglagay sila ng enforcer kasi kung kami po driver magtatanong eh laking abala po sa 'min 'yun," ani Gani Velasco.

Hirit naman ng DOTr, maaaring mag-deploy sila ng "mystery passenger" para mabuking ang mga hindi susunod na drivers.

"Para masigurado natin na kahit walang naka-uniporme na enforcer ay sumusund po ang mga drivers sa atin polisiya," ani DOTr Assistant Secretary Mark Pastor.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News